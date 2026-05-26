Treni Perugia-Roma altre denunce | Superato il livello di tollerabilità Subito tavolo di confronto

Pendolari, studenti, sindacati e associazioni hanno presentato nuove denunce sul collegamento ferroviario tra Perugia e Roma, segnalando che la situazione è ormai insostenibile. Le segnalazioni evidenziano frequenti ritardi, cancellazioni e sovraffollamenti che compromettano l’uso quotidiano del servizio. Tutti chiedono un tavolo di confronto immediato per affrontare i problemi e trovare soluzioni. Il collegamento, finanziato anche con fondi regionali, viene descritto come ormai irraggiungibile per gli utenti.

Dai pendolari dei comitati spontanei alle associazioni degli studenti, fino ad arrivare ai sindacati e alle associazioni dei professionisti: tutti in coro per ribadire che il collegamento ferroviario Perugia-Roma e Roma-Perugia - pagato anche con i soldi regionali - è diventato impossibile tra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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