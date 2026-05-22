Giovanni Ceniccola, responsabile della sicurezza, ha incontrato l’assessore regionale Casillo per discutere delle iniziative in corso sul fronte dei trasporti. Durante l'incontro, sono stati affrontati vari aspetti legati al potenziamento delle infrastrutture e ai miglioramenti nelle modalità di spostamento. Presenti anche i candidati consiglieri Di Lonardo e Pengue, che hanno partecipato alla conversazione insieme ai rappresentanti regionali. La riunione si è svolta in un clima di confronto diretto e si è conclusa con l’impegno di portare avanti alcuni interventi già avviati.

Assieme ai candidati consiglieri Di Lonardo e Pengue, si è discusso dei collegamenti con Benevento, Campobasso e le principali città campane Nella giornata di ieri, giovedì 21 maggio, il candidato sindaco Giovanni Ceniccola, e i candidati consiglieri Morena Di Lonardo e Luigi Pengue si sono recati presso gli uffici della Regione Campania per un incontro istituzionale con il dott. Mario Casillo, vicepresidente della Regione e assessore ai Trasporti. Al centro del confronto, la necessità di affrontare il tema dei collegamenti e della mobilità territoriale, con particolare attenzione alle difficoltà che da anni interessano Guardia Sanframondi e l’intera area. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Guardia, Giovanni Ceniccola incontra l’assessore regionale Casillo: “Al lavoro per il potenziamento dei trasporti”

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