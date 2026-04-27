Il Sinafi incontra l’assessore regionale ai servizi sociali famiglia longevità sport e politiche abitative

Il 20 aprile si è tenuto un incontro tra l’assessore regionale ai servizi sociali, famiglia, longevità, sport e politiche abitative, e una delegazione della Segreteria Interregionale Veneto - Trentino Alto Adige del Sindacato Nazionale Finanzieri. L’appuntamento si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione, con l’obiettivo di discutere questioni legate ai settori di competenza dell’assessore e alle attività sindacali della rappresentanza regionale.

Si è svolto il 20 aprile in un clima di grande cordialità, sinergia e spirito di collaborazione, un importante incontro tra l’Assessore Paola Roma e una delegazione della Segreteria Interregionale Veneto - Trentino Alto Adige del Sindacato Nazionale Finanzieri. L’incontro ha rappresentato.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Politiche sociali e welfare, l'incontro con l'assessore regionale Andrea MorniroliPolitiche sociali, attenzione alle vulnerabilità, contrasto alla povertà e sostegno alle fragilità, come gruppo consiliare del Partito Democratico... Partono gli incontri del Piano regionale politiche sociali. L'assessore Casili: "Ridisegniamo misure"Sono partiti questa mattina in Fiera del Levante gli incontri per la definizione del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026–2028. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Il SINAFI incontra l’Assessore ai Servizi Sociali, Famiglia, Longevità, Sport e Politiche Abitative della Regione Veneto – Paola Roma.; Buongiorno dalla Guardia di Finanza. Il Sinafi evidenzia al Coge le criticità.