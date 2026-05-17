Durante il match di doppio in corso a Roma, i giocatori italiani si trovano in svantaggio per 2-3 nel set contro gli avversari. La coppia azzurra ha evitato la perdita del servizio grazie a un salvataggio in una situazione di 0-40. Nel frattempo, la partita tra due singolaristi prosegue con un punto risolto da un dritto di Zeballos, mentre in un altro incontro si segna 30-15 con il servizio di un giocatore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 30-15 Risposta a segno di dritto Zeballos. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Non risponde di rovescio in lob Horacio. 2-4 Serve Bolelli. 40-15 Rosicchiamo un quindici col bel lob difensivo. 40-0 Dobbiamo tenere i prossimi game di servizio, per poi provare a fare corsa di testa nel secondo set. 30-0 Non abbiamo praticamente ancora mai risposto. 15-0 Ace Granollers. 2-3 E ALLORA! CI ISCRIVIAMO ALLA PARTITA! Allunghiamo il set. Avremo più tempo per scioglierci. 40-40 Miracolo di contro balzo di Bolelli, il punto era comunque loro ma Granollers ha messo in rete la comodissima volèe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri in balia dei rivali, si sono salvati da 0-40

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