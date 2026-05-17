LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri in balia dei rivali si sono salvati da 0-40

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match di doppio in corso a Roma, i giocatori italiani si trovano in svantaggio per 2-3 nel set contro gli avversari. La coppia azzurra ha evitato la perdita del servizio grazie a un salvataggio in una situazione di 0-40. Nel frattempo, la partita tra due singolaristi prosegue con un punto risolto da un dritto di Zeballos, mentre in un altro incontro si segna 30-15 con il servizio di un giocatore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 30-15 Risposta a segno di dritto Zeballos. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Non risponde di rovescio in lob Horacio. 2-4 Serve Bolelli. 40-15 Rosicchiamo un quindici col bel lob difensivo. 40-0 Dobbiamo tenere i prossimi game di servizio, per poi provare a fare corsa di testa nel secondo set. 30-0 Non abbiamo praticamente ancora mai risposto. 15-0 Ace Granollers. 2-3 E ALLORA! CI ISCRIVIAMO ALLA PARTITA! Allunghiamo il set. Avremo più tempo per scioglierci. 40-40 Miracolo di contro balzo di Bolelli, il punto era comunque loro ma Granollers ha messo in rete la comodissima volèe. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bolelli vavassori granollers zeballos 2 3 atp roma 2026 in diretta azzurri in balia dei rivali si sono salvati da 0 40
© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri in balia dei rivali, si sono salvati da 0-40
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A

Video Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A

Sullo stesso argomento

LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 14:02 Granollers e Zeballos che sono emersi da un pazzesco thriller ieri...

LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Roma 2026 in DIRETTA: sfida a due storici specialisti per il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida finale degli Internazionali...

bolelli vavassori granollers live bolelli vavassori granollersBolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos diretta Internazionali d'Italia: segui la finale del doppio. Tennis oggi LIVESimone Bolelli e Andrea Vavassori inseguono un traguardo storico: riportare il titolo di doppio degli Internazionali BNL d'Italia a una coppia italiana, impresa che manca da ben 66 anni, dai tempi di ... corrieredellosport.it

bolelli vavassori granollers live bolelli vavassori granollersLIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD DALLE 17.00 Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web