Negli ultimi tempi si parla molto di come alcuni calciatori, pur essendo assunti con contratti di lavoro dipendente, adottino atteggiamenti e modalità di gestione della propria carriera tipici dei liberi professionisti. Questa distinzione solleva questioni legali e contrattuali, con alcuni esperti che evidenziano come le modalità di lavoro e le responsabilità possano divergere dalle convenzioni tradizionali del rapporto di lavoro. La vicenda di un noto attaccante ha portato nuovamente al centro del dibattito questa problematica.

Il calciatore è il lavoratore dipendente più tutelato della terra. Dettano le condizioni, protetti dal loro status giuridico, come nel caso degli allenamenti di Lukaku Db Bergamo 22022026 - campionato di calcio serie A Atalanta-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Romelu Lukaku La storia è sempre la stessa. Lo status giuridico del calciatore è assurdo. Perché il calciatore è il lavoratore dipendente più tutelato della terra, con garanzie che nessuno altro lavoratore può vantare. E anche con stipendi che nessun altro lavoratore dipendente può esibire. Sono dipendenti ma si comportano e si sentono liberi professionisti. È questo che non va nel calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il caso Lukaku: i calciatori sono stipendiati ma si comportano da liberi professionisti

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