Metropolitana Milano-Monza l' allarme di Patto Nord | Subito il decreto o i fondi non basteranno più

Da milanotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Patto Nord ha lanciato un appello urgente, chiedendo l’adozione immediata di un decreto per la metropolitana tra Milano e Monza. Secondo l’associazione, i fondi attualmente disponibili potrebbero non essere sufficienti se non si interviene rapidamente. La richiesta arriva in un momento in cui i processi burocratici stanno causando ritardi che potrebbero compromettere l’avvio dei lavori, considerati fondamentali per lo sviluppo della zona. Nessuna modifica o interpretazione, solo fatti e richieste ufficiali.

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Rallentamenti burocratici che rischiano di bloccare una delle opere infrastrutturali più attese del territorio. Il prolungamento della linea metropolitana M5 da Milano a Monza è al centro di un duro richiamo politico da parte del movimento Patto per il Nord, che chiede al ministero delle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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