Tregua dal caldo | arrivano per poco temporali e grandine
Nel Trentino sono previste brevi temporali accompagnati da grandine, che interromperanno il caldo torrido in corso. La perturbazione dovrebbe arrivare nelle prossime ore, portando piogge e condizioni meteorologiche più fresche per un breve periodo. Al momento, non ci sono dettagli su intensità o durata esatta di questi fenomeni temporaleschi. La situazione resta monitorata, senza ulteriori informazioni su eventuali conseguenze o allerte.
Il Trentino, in questi giorni, sta vivendo momenti di caldo torrido che, però, sembra avere le ore contate. A comunicarlo è Meteotrentino che, tra il pomeriggio e la sera di mercoledì 27 maggio annuncia lo sviluppo di rovesci e temporali che localmente potrebbero risultare di forte intensità con. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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Care amiche e cari amici della Nazione buon mercoledì 27 maggio dalla redazione web. Tra poco arrivano le prime notizie del giorno, intanto ecco la prima pagina del giornale oggi in edicola facebook
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