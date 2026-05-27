Tregua dal caldo | arrivano per poco temporali e grandine

Nel Trentino sono previste brevi temporali accompagnati da grandine, che interromperanno il caldo torrido in corso. La perturbazione dovrebbe arrivare nelle prossime ore, portando piogge e condizioni meteorologiche più fresche per un breve periodo. Al momento, non ci sono dettagli su intensità o durata esatta di questi fenomeni temporaleschi. La situazione resta monitorata, senza ulteriori informazioni su eventuali conseguenze o allerte.

Il Trentino, in questi giorni, sta vivendo momenti di caldo torrido che, però, sembra avere le ore contate. A comunicarlo è Meteotrentino che, tra il pomeriggio e la sera di mercoledì 27 maggio annuncia lo sviluppo di rovesci e temporali che localmente potrebbero risultare di forte intensità con. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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