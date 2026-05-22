Caldo africano sull’Italia poi cambia tutto | temporali e grandine dal 28 maggio

Da giovedì le condizioni meteorologiche sull’Italia cambieranno drasticamente. Dopo giorni di caldo africano con temperature che hanno superato i 35 gradi, si prevedono temporali e grandinate a partire dalla fine di maggio. L’anticiclone che ha portato il caldo insisterà fino a mercoledì, poi le correnti più umide e instabili favoriranno rovesci e precipitazioni temporanee in diverse regioni. Questa svolta porterà un calo delle temperature e un generale aumento della variabilità atmosferica.

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Roma - L’anticiclone africano spingerà le temperature oltre la media, con picchi superiori ai 35 gradi, ma da giovedì aumenterà il rischio di temporali. La prossima settimana si aprirà con un deciso rinforzo dell’anticiclone africano sull’Italia. La massa d’aria calda, in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo, porterà condizioni di tempo stabile, molto sole e un nuovo rialzo delle temperature, soprattutto al Centro-Nord, in Sardegna e nelle aree interne. La fase più intensa del caldo è attesa tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, quando su diverse zone della Pianura Padana, della Toscana e della Sardegna interna si potranno raggiungere o superare localmente i 35 gradi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Caldo africano sull’Italia, poi cambia tutto: temporali e grandine dal 28 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video METEO – Cambia il Tempo | Anticiclone Pronto a Cedere da Giovedì Sullo stesso argomento Meteo, temporali e grandine sull’Italia: poi cambia tutto nel weekendRoma - Correnti fredde artiche mantengono condizioni instabili fino a giovedì con fenomeni anche intensi, prima di un graduale ritorno del bel tempo... Meteo, ultimi temporali poi caldo africano: quando l’Italia cambia volto davvero oraRoma - Temporali ancora possibili fino a martedì, soprattutto al Centro-Sud, poi l’anticiclone subtropicale porterà sole, stabilità e temperature... QdR | Caldo africano verso l’Italia: a fine maggio temperature fino a 35°C dlvr.it/TSgN6Z Leggi di più x.com Caldo africano sull’Italia, arriva la fiammata: temperature fino a 35 gradi entro fine maggioDopo settimane di piogge e clima fresco cambia tutto: l’anticiclone sahariano punta il Mediterraneo e prepara la prima vera ondata di calore dell’estate 2026 ... giornalelavoce.it Arriva il primo caldo africano: fino a 35 gradi e temperature fuori stagionePrima vera ondata di caldo del 2026: anticiclone africano in arrivo sull’Italia con punte fino a 35°C e temperature sopra la media. blogsicilia.it