Decimo appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia | Francesco Nicolosi Musica senza tempo

Si tiene il decimo appuntamento della stagione 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, intitolato “Francesco Nicolosi. Musica senza tempo”. L’evento si svolge sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. La serata fa parte del cartellone dedicato alla musica e si inserisce in un ciclo di manifestazioni che coinvolgono diverse istituzioni culturali e accademiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Decimo appuntamento nel cartellone artistico 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Sabato 11 aprile, alle ore 20, presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento si esibirà l’orchestra Accademia di Santa Sofia, assieme al pianista Francesco Nicolosi nel concerto “Musica senza tempo”. Il programma propone un raffinato itinerario tra epoche e stili: dalle pagine barocche di Vivaldi, alla chiarezza e perfezione formale di Haydn, interpretato dal pianista noto Francesco Nicolosi, fino alla riscoperta di Ignazio Gobbi, figura poco nota tra Settecento e primo Ottocento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it ‘Uno Nessuno Centomila’: il quinto appuntamento con l’Accademia di Santa SofiaQuinto appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”,... Settimo appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia: tutta l’energia di Alessandro BergonzoniSettimo appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”,... Temi più discussi: Cultura - ACCADEMIA DI SANTA SOFIA: Primi appuntamenti con Ponti Sonori; Eventi estivi 2026, la Giunta comunale approva la programmazione; Sokolov e il rito; Accademia di Santa Cecilia, Capuçon/Kajenjeri e Harding/Levit. ‘Musica senza tempo’, sabato concerto dell’Accademia di Santa Sofia con il pianista NicolosiDecimo appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e in collaborazione con il Conservatorio Nicola ... ntr24.tv La Vedova Allegra incanta il Teatro Comunale di BeneventoPer il nono appuntamento nel cartellone artistico dell’Accademia di Santa Sofia ... msn.com Bellissima soddisfazione dopo esecuzioni di Stabat Mater di Pergolesi con meravigliosa orchestra Accademia di Santa Sofia diretta da Maestro Maurizio Petrolo con splendido mezzosoprano Marcella Parziale https://www.beneventonews24.it/2026/04/06/acc - facebook.com facebook Dopo 47 anni, la stagione estiva dell’Accademia di Santa Cecilia torna nella #BasilicadiMassenzio! Dal 2 luglio, grandi concerti con Cajkovskij, Verdi, Gershwin, Mozart e Vivaldi con un nuovo allestimento di Alvisi Kirimoto. Scopri di più ow.ly/bSYO50YCN x.com