Francesco Nicolosi Musica senza tempo | decimo appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia

Nell’ambito del cartellone artistico 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, si tiene il decimo appuntamento intitolato “Francesco Nicolosi. Musica senza tempo”. L’evento è stato organizzato con la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. La manifestazione si svolge presso la sede dell’Accademia e coinvolge artisti e istituzioni del settore musicale.

Decimo appuntamento nel cartellone artistico 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Ieri presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento si è esibita l’orchestra dell’Accademia di Santa Sofia, assieme al pianista Francesco Nicolosi nel concerto “Musica senza tempo”. Venerdì l’Accademia e Nicolosi si erano esibiti al Teatro Diana di Napoli. Il programma ha proposto un raffinato itinerario tra epoche e stili: dalla chiarezza e perfezione formale di Haydn, suonato da...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Francesco Nicolosi. Musica senza tempo”: decimo appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia Decimo appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia: “Francesco Nicolosi. Musica senza tempo”Tempo di lettura: 2 minutiDecimo appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo... ‘Uno Nessuno Centomila’: il quinto appuntamento con l’Accademia di Santa SofiaQuinto appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”,...