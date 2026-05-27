Sono stati identificati tre approcci distinti nel rapporto tra gioco e giocatore. Il primo vede il gioco e il giocatore come elementi da costruire insieme. Il secondo lo interpreta come un testo da leggere e interpretare da parte del giocatore. Il terzo approccio considera il gioco come qualcosa che emerge dall’interazione del giocatore, che si immerge completamente in esso. Questi metodi rappresentano tre modalità diverse di allenamento e di coinvolgimento nel mondo del gioco.

TRE MODI DIVERSI DI INTENDERE IL GIOCO E IL GIOCATORE: TRE MONDI DIVERSI DI ALLENAMENTO. Gioco e giocatore da costruire; Gioco da leggere da parte del giocatore; Gioco che emerge dal giocatore e giocatore immerso nel gioco.Questi tre modelli non rappresentano soltanto differenti metodologie di allenamento. Dietro ciascuno esiste una diversa idea di essere umano. Nel primo modello L’uomo è qualcuno da formare attraverso istruzioni corrette.Nel secondo L’uomo è un interprete intelligente della realtà. Nel terzo L’uomo è un sistema dinamico che si adatta continuamente all’ambiente.Allenare significa molto più che proporre esercizi. Significa scegliere: quale idea di gioco promuovere; quale tipo di giocatore formare; quale rapporto costruire tra libertà e controllo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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