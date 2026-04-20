In un weekend di calcio, il tecnico della squadra bianconera ha ottenuto una vittoria significativa puntando su Locatelli e David. Nel frattempo, la formazione rossonera ha conquistato i tre punti a Verona con uno stile caratteristico. Entrambi gli allenatori hanno portato a termine le loro partite con approcci distinti, riuscendo comunque a raggiungere gli obiettivi prefissati. La giornata ha mostrato due modi diversi di interpretare il gioco e la strategia.

cinque giornate dalla fine i giochi sono ancora aperti, ma di sicuro la trentatreesima giornata ha finito per dare un’indicazione chiara sulla corsa Champions. Sì, perché terza e quarta in classifica - cioè Milan e Juve - hanno vinto, mentre quinta e sesta no: logico che il divario si sia fatto molto più profondo. Non siamo ancora ai bilanci, ma lo scossone è stato forte e quelle che inseguono - cioè Como e Roma - sono adesso molto più distanti. Tra l’altro con uno strano effetto ottico: Fabregas e Gasperini sono appaiati, ma con un ritardo differente. Come è possibile? Presto detto: in virtù dei risultati negli scontri diretti, il Como - che è in vantaggio con i bianconeri - è effettivamente a meno cinque.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti e Allegri, modi diversi di arrivare allo stesso traguardo

SPALLETTI ESCLUSIVO: «TUDOR UNO TOSTO. CHI ARRIVA TROVA UNA JUVE MOTIVATA»

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Le lezioni di Spalletti e Rabiot Il commento del direttore Guido Vaciago - facebook.com facebook

#Spalletti: "Vederli gioire tutti insieme così è la cosa più importante! È più bello vedere che chi fa gol chiama i compagni di squadra per condividere insieme il momento!". 16pt su 18 nelle ultime 5 partite, almeno 3pt in più di chiunque altra [Opta]. Forza! # x.com