Tre grandi appuntamenti per l’estate vichese 2026 | 99 Posse Nicolò Fabi e Andrea Sannino
Per l’estate 2026 a Vichy sono in programma tre eventi musicali principali: un concerto dei 99 Posse, uno di Nicolò Fabi e uno di Andrea Sannino. Le date e le location precise non sono state ancora annunciate. L’organizzazione ha confermato la presenza di artisti di rilievo per questa stagione. I biglietti saranno disponibili nelle prossime settimane. Non ci sono altre informazioni sui dettagli logistici o sugli orari degli eventi.
Dopo l’annuncio del concerto di Nicolò Fabi, in programma il 3 agosto nella suggestivacornice del Convento dei Cappuccini, l’Estate Vichese 2026 si arricchisce di altri dueimportanti eventi musicali gratuiti: 99 Posse, il 23 luglio, e Andrea Sannino, il 22 agosto.L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Raffaele Sciscio prosegue così il lavorodi costruzione di un cartellone estivo ampio, riconoscibile e capace di parlare a plateediverse: giovani, famiglie, residenti, turisti e visitatori. “Stiamo lavorando a una programmazione estiva importante per Vico del Gargano -dichiara il Sindaco Raffaele Sciscio -. Dopo Nicolò Fabi, che sarà a... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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