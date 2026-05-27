Tre grandi appuntamenti per l’estate vichese 2026 | 99 Posse Nicolò Fabi e Andrea Sannino

Notizia in breve

Per l’estate 2026 a Vichy sono in programma tre eventi musicali principali: un concerto dei 99 Posse, uno di Nicolò Fabi e uno di Andrea Sannino. Le date e le location precise non sono state ancora annunciate. L’organizzazione ha confermato la presenza di artisti di rilievo per questa stagione. I biglietti saranno disponibili nelle prossime settimane. Non ci sono altre informazioni sui dettagli logistici o sugli orari degli eventi.