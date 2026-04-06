O Zulu a teatro | tra 99 Posse militanza e il legame col figlio

A Roma, l’artista noto come ‘O Zulu ha portato in scena il suo nuovo progetto teatrale intitolato Violenti, realizzato con Caterina Bianco. Lo spettacolo ripercorre aspetti della sua vita personale e carriera artistica, coinvolgendo anche riferimenti alla militanza e ai 99 Posse, di cui fa parte. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico interessato alla storia e alle esperienze dell’artista.

Luca Persico, noto come ‘O Zulu, presenta a Roma il suo nuovo progetto teatrale intitolato Violenti, realizzato insieme a Caterina Bianco per ripercorrere la sua storia personale e artistica. L’artista, che ha appena compiuto cinquantaquattro anni, si ritrova in un bar nei pressi della Rai dopo aver parlato del suo lavoro. Il racconto emerge da un percorso che lo ha protagonista con i 99 Posse, un collettivo capace di fondere rap, dub e rock, riuscendo a scalare le classifiche musicali tra artisti come Baglioni e Venditti, senza però rinunciare a esibirsi nei centri sociali in tutta Italia. Il legame con il passato resta forte, specialmente se si pensa al successo di metà anni Novanta del brano legato al film Sud di Gabriele Salvatores. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - O Zulu a teatro: tra 99 Posse, militanza e il legame col figlio Torna con ‘Violenti’ Luca “Zulu” Persico: trent’anni di trasformazione per il leader dei 99 PosseÈ uscito lo scorso 9 gennaio un nuovo disco di inediti di Luca “Zulu” Persico, leader storico dei 99 Posse. Leggi anche: Festa del papà: «Quel legame unico col mio figlio speciale» Argomenti più discussi: Concerti 2026 in Italia: calendario completo con tutte le date e i cantanti [Aggiornato 31 marzo 2026]; Concerti 2026 in Italia: calendario completo con tutte le date e i cantanti [Aggiornato 31 marzo 2026]. Luca Persico (‘O Zulù) in Ridire – Parole a fare male per la regia di Pino Carbone, al Teatro Nuovo di NapoliNAPOLI – Il Teatro Nuovo di Napoli inaugurerà la programmazione del 2022 in musica, tra hip hop e le sue radici più profonde, sabato 8 gennaio alle ore 21.00 (in replica domenica 9), con Luca Persico ... napolivillage.com Luca Persico ('O Zulù) in Ridire - Parole a fare male al Teatro Nuovo di NapoliIl Teatro Nuovo di Napoli inaugurerà la programmazione del 2022 in musica, tra hip hop e le sue radici più profonde, sabato 8 gennaio alle ore 21.00 (in replica domenica 9), con Luca Persico (‘O Zulù) ... napolitoday.it Zulu.proverbs facebook C'è in ballo una causa da 27 milioni di dollari per una battuta sul canto Zulu del 'Re leone' x.com