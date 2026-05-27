Tre fratelli morti schiacciati dal silos il dipendente in aula | L' area doveva essere chiusa a chiave
In un’aula di tribunale si è ascoltato il dipendente di un’azienda agricola coinvolta nella tragedia in cui sono morti tre fratelli. L’uomo ha dichiarato che l’area dove si trovava il silos avrebbe dovuto essere chiusa a chiave, ma non lo sarebbe stata al momento del crollo. L’incidente, avvenuto il 7 aprile 2023 in una proprietà di Bertinoro, ha provocato la morte dei tre giovani travolti dal crollo di un silos pieno di mangime.
Nuovi tasselli si aggiungono alla ricostruzione della tragedia costata la vita a tre giovanissimi, travolti e uccisi dal crollo di un silos colmo di mangime in un'azienda agricola di Bertinoro il 7 aprile 2023. Nel corso dell'udienza di oggi, mercoledì, che ha visto alla sbarra due imputati, la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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