Tre fratelli morti schiacciati dal silos il dipendente in aula | L' area doveva essere chiusa a chiave

Notizia in breve

In un’aula di tribunale si è ascoltato il dipendente di un’azienda agricola coinvolta nella tragedia in cui sono morti tre fratelli. L’uomo ha dichiarato che l’area dove si trovava il silos avrebbe dovuto essere chiusa a chiave, ma non lo sarebbe stata al momento del crollo. L’incidente, avvenuto il 7 aprile 2023 in una proprietà di Bertinoro, ha provocato la morte dei tre giovani travolti dal crollo di un silos pieno di mangime.