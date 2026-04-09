Operaio trovato morto nel silos l’azienda | Non doveva essere lì

Un operaio di 54 anni è stato trovato morto all’interno di una cisterna di alcol etilico in una distilleria vicino a Udine. Sul corpo è stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’azienda ha dichiarato che l’operaio non avrebbe dovuto trovarsi in quella posizione. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente.