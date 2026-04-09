Operaio trovato morto nel silos l’azienda | Non doveva essere lì
Un operaio di 54 anni è stato trovato morto all’interno di una cisterna di alcol etilico in una distilleria vicino a Udine. Sul corpo è stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’azienda ha dichiarato che l’operaio non avrebbe dovuto trovarsi in quella posizione. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente.
È stata disposta l’autopsia sul corpo di Italo Carpi, l’operaio di 54 anni trovato senza vita all’interno di una cisterna di alcol etilico nella distilleria di Passons, alle porte di Udine. La decisione è stata comunicata dalla Procura alle figlie dell’uomo, entrambe maggiorenni. Sul caso stanno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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