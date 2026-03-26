Tre fratelli morti schiacciati dal silos al via il processo allo zio e alla titolare dell' azienda agricola

Inizia oggi in tribunale il procedimento legale legato alla morte di tre fratelli, avvenuta quando sono stati travolti dal peso di un silos agricolo mentre erano in auto. L’udienza ha visto la comparizione dello zio e della titolare dell’azienda agricola coinvolti nel caso. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario per accertare le responsabilità.

All'improvviso la sciagura, innescata forse da una manovra errata: la giovane colpì un palo di sostegno del silos, facendo crollare la struttura Prima udienza in tribunale del processo sulla tragica morte dei tre fratelli, schiacciati in auto sotto il peso di un silos agricolo pieno. Davanti al giudice Andrea Priore si sono definite così le strategie delle difese dei due indagati e dell'accusa (pm Laura Brunelli), stilando l'elenco dei testimoni e in particolare dei periti, le cui relazioni tecniche prevedibilmente peseranno significativamente sull'esito del processo. La sciagura si era consumata poco dopo le 14 nel piazzale dell'azienda, dove uno degli zii delle vittime lavorava come custode. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Tre fratelli morti schiacciati dal silos, al via il processo allo zio e alla titolare dell'azienda agricola Articoli correlati Sversamenti illeciti degli scarti dell’allevamento: denunciato il titolare dell’azienda agricolaGestione illecita degli effluenti di allevamento: questo quanto scoperto nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo forestale di Priverno nella... L’agricoltura che guarda al futuro a due passi dal Lago di Como: la storia dell’Azienda Agricola AmbrosiniA Dubino, nella bassa Valtellina, a pochi chilometri dal lago di Como, l’Azienda Agricola Ambrosini rappresenta un esempio concreto di come...