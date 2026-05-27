Tre anni per maltrattamenti alla compagna quasi cieca | riemerge anche il mistero dei genitori morti nel burrone

Il Tribunale di Messina ha condannato a tre anni di carcere un uomo accusato di aver maltrattato la sua ex convivente, una donna quasi cieca e senza supporto familiare, durante il periodo della loro relazione. La donna ha subito violenze sia fisiche che psicologiche, approfittando della sua condizione di vulnerabilità. Nel corso del processo sono stati ricordati anche i genitori della donna, morti in un incidente in un burrone.

Il Tribunale di Messina ha condannato a tre anni di reclusione un uomo accusato di avere sottoposto l’ex convivente a continue violenze fisiche e psicologiche, approfittando della particolare condizione di fragilità della donna, quasi cieca e rimasta senza alcun sostegno familiare dopo la morte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Multi SubHer Son Called Another Woman Mom—Then His Real Mother Stopped Caring

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