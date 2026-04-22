Una famiglia scompare durante una gita in auto e, dopo 70 anni, vengono trovati i resti dei genitori e della figlia maggiore. La loro auto è scomparsa nel nulla, e il corpo della famiglia non è mai stato ritrovato. La vicenda si svolge in un’area vicino a un fiume, che potrebbe aver coinvolto l’incidente. La scomparsa ha lasciato molti interrogativi irrisolti, senza che siano mai state fatte scoperte definitive.

Un’auto che scompare, un fiume che inghiotte tutto e una famiglia evaporata nel nulla: non è l’incipit di un romanzo, ma una delle storie più lunghe e opache della cronaca americana. In Oregon, per quasi settant’anni, il nome dei Martin è rimasto sospeso tra incidente e mistero, tra ipotesi investigative e silenzi. Era il dicembre del 1958 quando Kenneth e Barbara Martin uscirono di casa con le loro tre figlie, Barbie, 14 anni, Virginia, 13, e la piccola Susan di appena un anno, per una breve gita. Un viaggio banale, di quelli che non lasciano traccia. E invece di tracce, da quel giorno, non ce ne furono più. La scomparsa diventò presto un caso nazionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Famiglia scompare nel nulla durante una gita, ritrovati dopo 70 anni i resti dei genitori e della figlia maggiore: il mistero dei Martin resta senza risposta

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