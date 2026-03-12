Trasmisero l’Hiv alla figlia e non la fecero visitare da un pediatra fino a 6 anni | genitori a processo per maltrattamenti aggravati

Due genitori sono sotto processo per aver trasmesso l’HIV alla loro figlia e per averla tenuta lontana da un pediatra fino ai sei anni, senza eseguire controlli. Durante la gravidanza, avrebbero nascosto la sieropositività della madre, e dopo il parto, nel 2017, non avrebbero preso misure per verificare se la bambina fosse stata contagiata.

Quando la madre era incinta avrebbero nascosto a tutti la sua sieropositività. Dopo il parto, nel 2017, non avrebbero fatto nulla per scoprire se la malattia era stata trasmessa alla figlia. Due genitori sono finiti a processo a Bologna con l’accusa di maltrattamenti aggravati alla figlia, rimasta ricoverata per un anno e ora a rischio vita. I due sono accusati non solo di non aver curato la bambina, ma anche di non averla vaccinata o fatta visitare da un pediatra fino quasi ai 6 anni di età, quando ormai la piccola aveva contratto gravi infezioni, oltre all’ Aids. Anche dopo quel momento, hanno continuato a opporsi ai medici, ostacolando l’assistenza e la somministrazione di farmaci. 🔗 Leggi su Open.online

