Bareggio incidente sul lavoro | due operai investiti da soda caustica durante il travaso

Notizia in breve

A Bareggio, questa mattina, due operai sono stati investiti da soda caustica durante un'operazione di travaso di idrossido di sodio. La sostanza chimica è fuoriuscita dal contenitore e ha colpito gli operai che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato le persone ferite in ospedale. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.