Bareggio incidente sul lavoro | due operai investiti da soda caustica durante il travaso
A Bareggio, questa mattina, due operai sono stati investiti da soda caustica durante un'operazione di travaso di idrossido di sodio. La sostanza chimica è fuoriuscita dal contenitore e ha colpito gli operai che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato le persone ferite in ospedale. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.
Milano, 27 maggio 2026 – Incidente sul lavoro, questa mattina, a Bareggio, nel Milanese, durante un’ operazione di travaso di idrossido di sodio, sostanza chimica comunemente conosciuta come soda caustica. Due i feriti, da chiarire le cause e l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’incidente. Dalle prime informazioni, due uomini sarebbero stati investiti dalla sostanza corrosiva mentre erano impegnati nelle attività di scarico all’interno della lavanderia industriale Hotel Service, azienda che opera nel settore dei servizi per alberghi. I feriti. I feriti sono un operaio della struttura e un autista della società Chemical Fa Logistic. Subito soccorsi, i due uomini sono stati ricoverati in codice giallo agli ospedali Niguarda e di Rho. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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