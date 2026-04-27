Crolla il solaio durante i lavori | 3 operai travolti

Durante i lavori di ristrutturazione in un edificio di via Cantariello a San Marco Trotti, frazione di San Felice a Cancello, si è verificato il crollo di un solaio al primo piano. L'incidente ha travolto tre operai che si trovavano sulla stessa superficie, causando loro ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e garantire l'assistenza.