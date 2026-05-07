Morte di Sofia Archetti | chiesta condanna a 2 anni per l' anziana che la investì

A quasi due anni dall’incidente che ha coinvolto una bambina nella scuola Little England di Brescia, il processo giudiziario sulla vicenda ha raggiunto un momento determinante. È stata richiesta una condanna a due anni di carcere per l’anziana donna accusata di aver investito la piccola Sofia Archetti. La fase finale dell’udienza si è concentrata sulla discussione della richiesta di pena, senza ulteriori sviluppi sul procedimento.

A quasi due anni dall’incidente che ha sconvolto la scuola Little England di Brescia, il procedimento giudiziario sul caso della piccola Sofia Archetti entra ora in una fase cruciale. Nel giugno 2024, la bimba di soli 2 anni perse la vita nel piazzale dell’istituto privato di viale Caduti del.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Corea del Sud, il tribunale condanna l’ex presidente Yoon per insurrezione: chiesta la pena di morteL’ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol è stato condannato dal tribunale distrettuale centrale di Seul per ribellione, per aver imposto... Il prete che “raggira” le fedeli fa dossieraggio sui finanzieri: chiesta condanna a quattro anni per don Paolo BianciottoAppena ha saputo di essere sotto indagine (circonvenzione di incapace), l’ex parroco di Pinerolo ha telefonato a un giornalista. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Morte della piccola Sofia travolta dal Suv, chiesti due anni; Malore in gara, muore il pilota di regolarità Stefano Torrini; Brecia, bimba travolta ed uccisa nel parcheggio dell’asilo: chiesti 2 anni e 2 mesi; Morte della piccola Sofia travolta dal Suv chiesti due anni. La morte di Sofia, l'allenatore 'Era la nostra campionessa'Dopo l'incredulità è il momento del dolore e dei ricordi a Maddaloni (Caserta) per la morte della 15enne Sofia Di Vico, la cestista deceduta per un probabile choc anafilattico durante una cena con le ... ansa.it Allergie, la svolta: arriva lo spray anti shock anafilattico, mentre si indaga sulla morte di SofiaLa morte di Sofia riaccende i riflettori sulle allergie gravi: sotto indagine anche il funzionamento dell’autoiniettore. Intanto arriva lo spray nasale all’adrenalina. La cronaca, purtroppo, continua ... panorama.it SIcomunicazione. . Tragedia di Ostia, parla il padre di Sofia, la 15enne morta per shock anafilattico È aperta un’inchiesta sulla morte di Sofia, la ragazza di 15 anni deceduta dopo un grave shock anafilattico in un ristorante di Ostia durante una trasferta sportiv - facebook.com facebook