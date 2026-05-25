Incidente nel Milanese | muore una donna di 83 anni un uomo denunciato per omicidio stradale
Un incidente stradale nel Milanese ha causato la morte di una donna di 83 anni. Un uomo è stato denunciato per omicidio stradale a seguito dello scontro. La vettura coinvolta si è scontrata con un altro veicolo, causando la caduta della donna che è deceduta poco dopo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’anziana non c’era più niente da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’incidente.
Tragedia alle porte di Milano dove un'anziana di 83 anni è morta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto ieri pomeriggio, domenica 24 maggio, nella frazione Quinto de' stampi di Rozzano. La vittima, 83 anni, è morta all'ospedale Humanitas. L'incidente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Incidente tra taxi e moto a Milano, morti una ragazza di 20 anni e un giovane di 23
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