Incidente nel Milanese | muore una donna di 83 anni un uomo denunciato per omicidio stradale

Notizia in breve

Un incidente stradale nel Milanese ha causato la morte di una donna di 83 anni. Un uomo è stato denunciato per omicidio stradale a seguito dello scontro. La vettura coinvolta si è scontrata con un altro veicolo, causando la caduta della donna che è deceduta poco dopo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’anziana non c’era più niente da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’incidente.