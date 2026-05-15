Maltratta e picchia una bimba con autismo in una scuola di Brescia educatrice condannata a 2 anni e 6 mesi

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’educatrice di 37 anni di Brescia è stata condannata in appello a due anni e sei mesi di reclusione per aver maltrattato e picchiato una bambina di sei anni affetta da autismo. La vicenda riguarda episodi di violenza avvenuti all’interno di una scuola della città, dove la donna lavorava come educatrice. La sentenza si basa sulle risultanze delle indagini e delle testimonianze raccolte durante il procedimento giudiziario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stata condannata in Appello a 2 anni e 6 mesi l'educatrice di 37 anni di Brescia imputata per lesioni e maltrattamenti ai danni di una bimba autistica di 6 anni. La pena è più che raddoppiata rispetto al primo grado. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Rapì una neonata di pochi mesi da una clinica a Cosenza: Rosa Vespa condannata a 5 anni e 4 mesi per sequestro di personaLa Procura di Cosenza aveva chiesto 8 anni di reclusione per sequestro di persona.

Rapì una neonata da una clinica di Cosenza, Rosa Vespa condannata a cinque anni e quattro mesiAlla 52enne, imputata per sequestro di persona, sono state concesse le attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti contestate.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web