Maltratta e picchia una bimba con autismo in una scuola di Brescia educatrice condannata a 2 anni e 6 mesi

Un’educatrice di 37 anni di Brescia è stata condannata in appello a due anni e sei mesi di reclusione per aver maltrattato e picchiato una bambina di sei anni affetta da autismo. La vicenda riguarda episodi di violenza avvenuti all’interno di una scuola della città, dove la donna lavorava come educatrice. La sentenza si basa sulle risultanze delle indagini e delle testimonianze raccolte durante il procedimento giudiziario.

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