Bimba investita e uccisa all'uscita dall'asilo nido a Brescia | chiesti 2 anni per la conducente

Il 3 giugno 2024 una bambina di 18 mesi è stata investita e uccisa all'uscita dall'asilo nido in una zona di Brescia. La Procura ha chiesto una condanna di due anni e due mesi di reclusione per la donna di 76 anni coinvolta nell'incidente, accusata di omicidio stradale. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario contro la conducente.

La Procura di Brescia ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per omicidio stradale per la 76enne che il 3 giugno 2024 aveva investito e ucciso una bimba di 18 mesi. L'incidente si era verificato all'uscita di un asilo nido della città.🔗 Leggi su Fanpage.it

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