Chikungunya trattamenti larvicidi e adulticidi all' ospedale di Santa Maria alla Gruccia
A seguito di un sospetto caso di infezione da virus Chikungunya segnalato il 26 maggio, sono stati programmati interventi di disinfestazione presso l'ospedale di Santa Maria alla Gruccia. La sera del 27 maggio, a partire dalle 19, saranno eseguiti trattamenti larvicidi e adulticidi, in continuità con le operazioni di disinfestazione straordinaria notturna già avviate dal Comune di San Giovanni Valdarno.
A seguito del sospetto caso di infezione da virus Chikungunya segnalato nella giornata di martedì 26 maggio e in prosecuzione della disinfestazione straordinaria notturna già disposta dal Comune di San Giovanni Valdarno, nella serata di oggi, mercoledì 27 maggio, dalle 19 saranno eseguiti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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