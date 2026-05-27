Chikungunya trattamenti larvicidi e adulticidi all' ospedale di Santa Maria alla Gruccia

Notizia in breve

A seguito di un sospetto caso di infezione da virus Chikungunya segnalato il 26 maggio, sono stati programmati interventi di disinfestazione presso l'ospedale di Santa Maria alla Gruccia. La sera del 27 maggio, a partire dalle 19, saranno eseguiti trattamenti larvicidi e adulticidi, in continuità con le operazioni di disinfestazione straordinaria notturna già avviate dal Comune di San Giovanni Valdarno.