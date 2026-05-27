Tratta di esseri umani e maternità premiata la tesi di una laureata UniSalento

Una tesi magistrale sull’uso della maternità nel contesto della tratta di esseri umani è stata premiata in un concorso nazionale. La ricerca, discussa presso un’università del Sud Italia, ha ottenuto il riconoscimento nel quadro di una competizione promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. La tesi affronta il tema della tratta di esseri umani e le implicazioni legate alla maternità.

LECCE – Una tesi magistrale sulla maternità nel contesto della tratta degli esseri umani, discussa all’Università del Salento, ha ottenuto un riconoscimento nazionale nell’ambito del concorso promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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