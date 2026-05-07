Una coppia è stata arrestata a Sassari per aver coinvolto in un caso di tratta di esseri umani, con il marito trovato nascosto in un armadio. Le indagini hanno rivelato come il latitante sia riuscito a sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine per oltre un anno, utilizzando rotte dalla Libia per gestire il traffico di persone. Le autorità stanno ancora analizzando i dettagli delle modalità operative della coppia.

? Cosa scoprirai Come faceva il latitante a sfuggire ai Carabinieri per un anno?. Quali rotte utilizzava la coppia per gestire il traffico dalla Libia?. Come funzionava il sistema di sfruttamento dei migranti in Sardegna?. Perché i coniugi sono stati condannati a pene così pesanti?.? In Breve Marito condannato a 19 anni e un mese, moglie a 12 anni di carcere.. Attività criminale gestita tra il 2013 e il 2017 tramite rotte libiche.. Latitante ricercato dai Carabinieri dal dicembre 2023 nel centro di Sassari.. Sfruttamento migranti verso punti di approdo tra Porto Torres e Sassari.. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Sassari hanno arrestato nel pomeriggio di ieri, 6 maggio 2026, un uomo ricercato dal dicembre 2023 per gravi reati di tratta di esseri umani insieme alla moglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, coppia arrestata per tratta di esseri umani: lui in un armadio

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