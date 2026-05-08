Tratta di esseri umani | arrestati latitante nigeriano e moglie

In un'operazione di polizia, un uomo di nazionalità nigeriana, ricercato da tempo, è stato arrestato insieme alla moglie. L'uomo deve scontare una condanna di quasi vent'anni di reclusione per reati legati alla tratta di esseri umani. L’arresto è avvenuto in un'abitazione di una località abitualmente frequentata dalla coppia, che era riuscita a rimanere latitante per diversi mesi.

Nello specifico, l’uomo deve espiare una pena detentiva di diciannove anni, un mese e venticinque giorni di reclusione, mentre la donna è stata condannata definitivamente a dodici anni di reclusione. In virtù dello stato di latitanza dell’uomo che si protraeva dal dicembre del 2023, i militari dell’Arma hanno avviato una mirata attività investigativa che ha permesso di individuare l’abitazione in uso alla donna, sita in pieno centro storico, dove i Carabinieri, a seguito di un’accurata perquisizione, hanno scovato l’uomo che, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, si era nascosto all’interno di un armadio. Al termine delle formalità di rito, entrambi i soggetti sono stati tradotti presso la casa circondariale di Sassari – Bancali per l’espiazione delle rispettive pene.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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