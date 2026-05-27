Trasporto pubblico sciopero di venerdì 29 maggio | le fasce garantite

Da perugiatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 29 maggio, il servizio di trasporto pubblico locale sarà sospeso per 24 ore a causa di uno sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali Cub Trasporti e Sgb. Le fasce di garanzia, come previsto dalla legge, saranno rispettate, ma il servizio potrebbe subire interruzioni o riduzioni durante tutto l’arco della giornata. La protesta riguarda il settore dei trasporti pubblici e coinvolge i lavoratori di questa categoria.

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Venerdì 29 maggio le organizzazioni sindacali Cub Trasporti e Sgb hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale della durata di 24 ore.Per quanto riguarda il minimetrò di Perugia “garanzia di effettuazione del servizio dalle 7 alle 9 e dalle 12 alle 15. Le scale mobili e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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