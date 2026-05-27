Sciopero bus 29 maggio a Bologna sarà un venerdì nero | le fasce orarie garantite e quelle a rischio

Venerdì 29 maggio si svolgerà uno sciopero dei mezzi pubblici a Bologna, con alcune fasce orarie garantite e altre a rischio. La protesta coinvolgerà il personale del trasporto pubblico locale e potrebbe causare disagi nelle ore di maggiore affluenza. Le fasce orarie garantite sono state comunicate dalle autorità, mentre le altre potrebbero registrare cancellazioni e ritardi. La mobilitazione si svolge in un giorno di alta richiesta di servizi di trasporto.

Bologna, 27 maggio 2026 — Venerdì nero per il trasporto pubblico locale in Emilia-Romagna. Per l’intera giornata di venerdì 29 maggio è stato proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private, con possibili pesanti ripercussioni anche sul servizio Tper nei bacini di Bologna e Ferrara. Bus, il servizio a Bologna: gli orari a rischio. La mobilitazione è stata indetta dalle sigle sindacali Cub, Sgb, Adl Varese, SI Cobas, Usi-Cit e Usi 1912. Per quanto riguarda autobus, filobus e corriere Tper, il servizio non sarà garantito dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino al termine del servizio. Restano invece confermate le fasce di garanzia previste dalla normativa sul diritto di sciopero nel trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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