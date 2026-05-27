Trasporto pubblico locale | l' aria condizionata non funziona corse dei bus saltate

Tra ieri e oggi, alcune corse di autobus sono state sospese a Latina perché i mezzi non avevano l’aria condizionata funzionante. La situazione ha causato disagi ai passeggeri, con richieste di chiarimenti e di interventi immediati rivolte al gestore del trasporto pubblico locale. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora spiegato le ragioni dei guasti o le soluzioni adottate.

Immediata richiesta di chiarimenti, e di un “cambio di passo”, al gestore del trasporto pubblico locale, Csc mobilità, per i disservizi verificatisi tra ieri e oggi a Latina, quando alcune corse di autobus sono saltate perché i mezzi non avevano l’aria condizionata. È l’assessore alla Mobilità e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Mumbai Local Upgrade: First Non-AC Train With Automatic Doors Coming Soon

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Temi più discussi: Dal 28 maggio acquistabile l’abbonamento da 20 euro per treni e autobus: si attiva con la smart card; Ospedale Monopoli-Fasano, la Giunta finanzia con 307 mila euro il servizio di trasporto pubblico locale su gomma; ROMAGNA: Trasporto pubblico locale, su i prezzi di biglietti e abbonamenti; Europa Verde contro l’aumento dei bus: Il trasporto pubblico non è un costo da scaricare sui cittadini.

È importante che, già nei prossimi mesi, si apra un confronto sul miglioramento complessivo del servizio e sulle modalità di finanziamento del sistema trasporto pubblico locale. @CislNazionale @Cisl_ER Leggi la notizia x.com

Trasporto pubblico locale, assessore De Rebotti: Il percorso della gara riparte, togliendo il limite di aggiudicabilità dei lotti, con la sterilizzazione degli aumenti dei ...(UNWEB) – Perugia, – L'assessore regionale ai trasporti Francesco De Rebotti e l'amministratore unico di Umbria Mobilità, Emilio Giacchetti, hanno fatto questa mattina a Palazzo Donini il punto della ... umbrianotizieweb.it

È davvero così buono il trasporto pubblico? reddit

Trasporto pubblico locale: l'aria condizionata non funziona, corse dei bus saltateL'intervento dell'amministrazione dopo i disagi di ieri e oggi; richiesti al gestore chiarimenti e un cambio di passo ... latinatoday.it