Fondi bloccati e caro carburante il trasporto pubblico locale davanti a un bivio | ridurre le corse o alzare il costo dei biglietti

Il trasporto pubblico locale si trova di fronte a una difficile scelta a causa di fondi bloccati e dell'aumento dei costi del carburante. Le autorità devono decidere se ridurre le corse o aumentare il prezzo dei biglietti per far fronte alle difficoltà finanziarie. La situazione mette a rischio il regolare servizio di trasporto nella città.

Il trasporto pubblico locale rischia di fermarsi. Non per uno sciopero e neppure per un guasto, ma per mancanza di soldi. Il governo avrebbe dovuto trasferire oltre quattro miliardi di euro alle Regioni entro metà gennaio, ma ad oggi di quel decreto non c’è alcuna traccia. Nel frattempo, c’è un altro nodo con cui le aziende del trasporto pubblico si ritrovano a fare i conti: l’aumento dei costi di servizio a causa del caro carburante innescato dalla guerra in Medio Oriente. Di fronte a questa tempesta perfetta, le aziende che gestiscono autobus, tram e metropolitane in tutta Italia si trovano davanti a una scelta: ridurre le corse o alzare il costo dei biglietti. 🔗 Leggi su Open.online

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