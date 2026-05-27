Trapianti l' Emilia-Romagna paga il viaggio a chi va fuori regione per l' intervento

Da parmatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato definitivamente un progetto di legge che prevede un sostegno economico per i cittadini costretti a spostarsi fuori regione per trapianti di organi. Il provvedimento coprirà le spese di viaggio e altri costi connessi al trasferimento. La misura mira a facilitare l’accesso ai trapianti e a ridurre gli oneri economici per i pazienti che devono recarsi in altre aree per ricevere l’intervento.

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Via libera definitivo dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna al progetto di legge che introduce misure di sostegno economico per i cittadini costretti a recarsi fuori regione per affrontare percorsi di trapianto d’organi. Un provvedimento che rafforza il principio di equità nell’accesso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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