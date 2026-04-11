Trapianti maratona in Emilia-Romagna | intervento anche a Parma durante le 24 ore record
Durante un periodo di 24 ore in Emilia-Romagna, sono stati effettuati sette trapianti di organi, tra cui uno anche a Parma. La maratona sanitaria si è svolta in diverse strutture della regione, coinvolgendo vari team medici. L'evento ha visto l'organizzazione di più interventi a livello regionale, con una pianificazione coordinata per garantire i trapianti necessari.
C’è anche Parma nella maratona sanitaria che ha portato a sette trapianti di organi realizzati in Emilia-Romagna nell’arco di sole 24 ore. Tra gli interventi eseguiti, infatti, figura anche un trapianto di rene effettuato in città, all’interno di un sistema regionale che ancora una volta si.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Maratona chirurgica nel Policlinico di Bari: eseguiti 4 trapianti di fegato in 24 oreGli interventi sono stati realizzati grazie a 3 donazioni provenienti da ospedali pugliesi e una da fuori regione destinata a un paziente in urgenza.
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