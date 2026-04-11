Trapianti maratona in Emilia-Romagna | intervento anche a Parma durante le 24 ore record

Durante un periodo di 24 ore in Emilia-Romagna, sono stati effettuati sette trapianti di organi, tra cui uno anche a Parma. La maratona sanitaria si è svolta in diverse strutture della regione, coinvolgendo vari team medici. L'evento ha visto l'organizzazione di più interventi a livello regionale, con una pianificazione coordinata per garantire i trapianti necessari.