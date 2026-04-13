Trapianti fuori regione l’Emilia-Romagna verso i rimborsi | viaggio e alloggio pagati
L’Emilia-Romagna si muove per agevolare chi deve affrontare un trapianto in un’altra regione, annunciando che i costi di viaggio e alloggio saranno coperti. La decisione riguarda i pazienti che devono spostarsi per ricevere interventi di questo tipo, con l’obiettivo di alleggerire le spese legate a questi spostamenti. La misura rappresenta un primo passo in questa direzione, senza indicare ancora dettagli specifici sui criteri di accesso o le modalità di erogazione.
L’Emilia-Romagna compie un primo passo verso il sostegno economico ai pazienti costretti a spostarsi fuori regione per un trapianto. È approdata infatti in commissione la proposta di legge che prevede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per chi deve sottoporsi a interventi.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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