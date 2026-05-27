Il 26 aprile 1966, a Roma, è stato eseguito il primo trapianto di rene in Italia. A distanza di 60 anni, i centri specializzati continuano ad affrontare difficoltà legate alla disponibilità di organi e alle compatibilità. I numeri dei trapianti sono aumentati, ma la richiesta supera ancora le possibilità di intervento. La gestione dei farmaci immunosoppressori e il monitoraggio dei pazienti rappresentano sfide costanti. La medicina dei trapianti si è evoluta, ma rimane un settore complesso.

Quando, il 26 aprile del 1966, a Roma veniva effettuato il primo trapianto di rene in Italia, la trapiantologia era medicina di frontiera. A sessanta anni da quel primato, e dopo un percorso lungo e pieno di ostacoli, è una pratica clinica consolidata: nel 2025 i trapianti effettuati sono stati 4.697. “Il progresso va governato, ma non si può rallentare: i trapianti all’epoca era un’utopia, col tempo hanno dimostrato che i percorsi virtuosi portano i loro frutti”, sottolinea Ludovico Docimo, presidente della Società italiana di cardiologia, in apertura dell’evento al ministero della Salute che ha celebrato i 60 anni da quel primo storico trapianto d’organo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trapianti, i numeri e le sfide a 60 anni dal primo storico intervento in Italia

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