Trapianti intervento storico all’ospedale Infermi | primo prelievo di cuore da donatore dopo arresto cardiaco

All’ospedale Infermi di Rimini è stato eseguito per la prima volta un prelievo di cuore da un donatore a cuore fermo, rappresentando un intervento innovativo nel campo dei trapianti. La procedura, considerata tra le più avanzate, ha permesso di prelevare un organo ancora in grado di essere trapiantato, offrendo nuove possibilità di salvataggio per pazienti in attesa di un cuore. L’operazione si inserisce in un percorso di sperimentazioni e novità nel settore medico.

Un cuore che torna a battere per salvare un’altra vita. All’ospedale Infermi di Rimini è stato eseguito per la prima volta un prelievo di cuore da donatore a cuore fermo, una procedura tra le più avanzate della medicina dei trapianti. Un intervento complesso, reso possibile da tecnologie.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Il contributo della Cardiochirurgia teatina al primo prelievo di organi da donatore a cuore fermo eseguito in AbruzzoL'intervento all'ospedale San Salvatore dell'Aquila: il fegato è andato al Policlinico Gemelli di Roma, mentre i reni sono stati trapiantati nello... Trapianti: prelievo multiorgano (cuore, polmoni, fegato e reni) all'ospedale Mauriziano di TorinoUn prelievo multiorgano è stato effettuato a metà aprile 2026 all’ospedale Mauriziano di Torino. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Prima donazione di cuore da donatore a cuore fermo all’Ospedale di Rimini; Trapianti pediatrici, nel 2025 oltre un terzo al Bambino Gesù; Trapianti, maratona in Emilia-Romagna: intervento anche a Parma durante le 24 ore record; Trapianti: prelievo multiorgano (cuore, polmoni, fegato e reni) all'ospedale Mauriziano di Torino. All’Infermi di Rimini un intervento storico: espianto di cuore da donatore dopo arresto cardiacoPer la prima volta, all’Ospedale Infermi di Rimini, è stato effettuato con successo un prelievo di cuore da donatore dopo arresto cardiaco (DCD, Donation after Circulatory Death), destinato al ... altarimini.it Trapianti pediatrici, oltre 4 su 10 eseguiti al Bambino Gesù nel 2025Nel 2025 il 43,7% dei trapianti pediatrici di organi solidi in Italia è stato effettuato all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, che negli ultimi 20 anni è passato da 24 a 66 interventi annui ... doctor33.it La pillola del lunedì ha una grande importanza: i trapianti. Link in bio. - facebook.com facebook "L'evento che è avvenuto ha fortemente commosso e scosso tutti noi operatori della rete trapianti. Ci ha fatto sentire un grande peso sul cuore. Ai possibili errori bisogna rispondere con la presa di responsabilità: accettarli, esaminarli, valutarli e sviluppare dell x.com