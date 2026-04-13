Le prime fobici a 8 anni lo storico barbiere celebra i 60 anni di attività | Aperitivo a tutti i clienti in questo mese
Un barbiere di lunga data ha recentemente celebrato i suoi 60 anni di attività, con un brindisi speciale rivolto ai clienti durante tutto il mese. Intanto, le prime fobie sono state riscontrate già a otto anni, mentre il locale di Savignano ha festeggiato un traguardo importante, con un aperitivo offerto a chiunque nel periodo di celebrazione. Entrambe le occasioni sono state accompagnate da momenti di condivisione tra i clienti e il titolare.
Brindisi eccellente per ‘Effeci Acconciatori’ di Savignano, che festeggia ben sessant’anni di attività. Forbici in mano e sguardo sorridente, nel salone di piazza Guglielmo Oberdan il titolare Francesco Gennai continua a prendersi cura di numerosi clienti affezionati, che per un taglio di capelli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: L'Automotoclub storico italiano celebra 60 anni: al Museo Storico dei Motori la mostra “Alfa Romeo Avio”
Mario Di Paolo, morto a 93 anni lo storico barbiere di via Nizza: addio all’ultimo “cavallaro” di SalernoSalerno si è svegliata con una notizia che pesa come una saracinesca che si abbassa per sempre.