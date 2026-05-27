Trapianti fuori regione sì ai rimborsi per pazienti e famiglie

Da bolognatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Assemblea legislativa ha approvato un nuovo progetto di legge che consente ai pazienti sottoposti a trapianto fuori regione di ricevere rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio. La legge, firmata da diverse forze politiche, prevede contributi economici destinati alle famiglie e ai pazienti che devono spostarsi per ricevere cure specialistiche. La decisione riguarda esclusivamente le spese sostenute durante il trasferimento per il trapianto.

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Via libera in Emilia-Romagna ai rimborsi per i trapianti fuori regione. L’Assemblea legislativa ha approvato il progetto di legge firmato da Pd, Avs, Civici e Movimento 5 Stelle che prevede contributi economici per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai pazienti costretti a spostarsi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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