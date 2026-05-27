Trapianti di organi fuori regione? Per i pazienti emiliano-romagnoli il viaggio è rimborsato

I pazienti dell’Emilia-Romagna in condizioni economiche difficili che devono viaggiare fuori regione per un trapianto di organi riceveranno un rimborso. La misura riguarda coloro che, per motivi sanitari, sono costretti a spostarsi altrove per l’intervento. La Regione ha annunciato che i costi del viaggio saranno coperti, offrendo un aiuto diretto a chi si trova in situazione di vulnerabilità economica.

I cittadini dell'Emilia-Romagna che si trovano costretti a recarsi in altre Regioni per sottoporsi a un trapianto e che versano in condizioni economiche critiche avranno diritto a un sostegno concreto. La nuova misura prevede infatti il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio non. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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