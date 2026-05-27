Trapianti fuori regione Proni Pd | Le Ausl rimborsino le spese di vitto e alloggio per chi costretto a spostarsi

Dopo l'approvazione in commissione sanità, la proposta che punta a sostenere economicamente chi sia obbligato a spostarsi fuori regione per un trapianto approda in Assemblea legislativa. Il progetto di legge è sostenuto da Pd, Avs, Civici e Movimento 5 Stelle ed è a firma della consigliera. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trapianti fuori regione: iniziata la discussione per la nuova legge sui rimborsi

Notizie e thread social correlati

Trapianti fuori regione, l’Emilia-Romagna verso i rimborsi: viaggio e alloggio pagatiL’Emilia-Romagna si muove per agevolare chi deve affrontare un trapianto in un’altra regione, annunciando che i costi di viaggio e alloggio saranno...

Leggi anche: Cercasi partecipanti per il progetto MAHE: vitto, alloggio e rimborso spese mensile

Argomenti più discussi: Rimborsi spese per chi fa un trapianto fuori regione: c'è il primo via libera alla legge; Pd, Avs, Civici e M5 Stelle: Le Ausl rimborsino le spese di viaggio, alloggio e vitto di chi va in altre Regioni per un trapianto.

PD Cervia: Trapianti fuori regione, dall’ordine del giorno di Cervia nasce una nuova legge della Regione Emilia-RomagnaL’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare del Partito Democratico e approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Cervia nell’estate del ... ravennanotizie.it

Sette trapianti effettuati nelle ultime 24 ore in regioneSette trapianti in 24 ore negli ospedali dell'Emilia-Romagna: due cuori e un polmone a Bologna, due fegati a Modena, due reni tra Parma e Bologna. La sequenza, completata nella Giornata nazionale per ... rainews.it