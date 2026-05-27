Trapianti fuori regione Proni Pd | Le Ausl rimborsino le spese di vitto e alloggio per chi costretto a spostarsi
Le Ausl dovranno rimborsare le spese di vitto e alloggio a chi si sposta fuori regione per un trapianto. La proposta, approvata in commissione sanità, ora passa all'Assemblea legislativa. La misura riguarda i pazienti costretti a viaggiare per ricevere l’intervento. Nessuna indicazione su tempi o modalità di rimborso. La decisione mira a sostenere economicamente chi affronta spostamenti per cure specialistiche.
Dopo l'approvazione in commissione sanità, la proposta che punta a sostenere economicamente chi sia obbligato a spostarsi fuori regione per un trapianto approda in Assemblea legislativa. Il progetto di legge è sostenuto da Pd, Avs, Civici e Movimento 5 Stelle ed è a firma della consigliera. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Trapianti fuori regione: iniziata la discussione per la nuova legge sui rimborsi
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