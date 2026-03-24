Un’opportunità unica per vivere in montagna e contribuire alla ricerca. Se ti affascina l’idea di trascorrere diverse settimane immerso nella natura di alta quota e allo stesso tempo partecipare a uno studio scientifico sulla salute umana, una nuova iniziativa sta attirando l’attenzione. Il progetto MAHE (Moderate Altitude Healthy Exposure), organizzato dall’istituto di ricerca privato Eurac Research con sede a Bolzano, è alla ricerca di volontari disposti a trascorrere un mese in un rifugio alpino situato a oltre 2.000 metri di altitudine. Questa iniziativa si svolgerà nel corso dell’estate 2026 presso il Rifugio Nino Corsi, nel cuore del... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cercasi partecipanti per il progetto MAHE: vitto, alloggio e rimborso spese mensile

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Contenuti utili per approfondire Cercasi partecipanti

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