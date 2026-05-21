Trame di memoria appuntamento con Artemisia di Nadia Verdile
La rassegna “Trame di Memoria. Donne che raccontano storie di donne”, promossa da Liberi Orizzonti APS nell’ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri, prosegue con un appuntamento dedicato all’opera di Nadia Verdile intitolata “Artemisia”. L’evento si inserisce in un ciclo di incontri che mette in evidenza narrazioni femminili e storie di donne, con un focus su grandi figure femminili e i loro contributi. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge vari protagonisti del mondo culturale.
Prosegue nel segno delle grandi narrazioni femminili la rassegna “Trame di Memoria. Donne che raccontano storie di donne”, promossa da Liberi Orizzonti APS nell’ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri. Il secondo appuntamento è in programma venerdì 22 maggio alle ore 17, presso la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Teatro: al Coccia doppio appuntamento con "Trame di Libertà"Riparte la stagione d'Opera 2026 del Teatro Coccia di Novara, con un doppio evento fuori abbonamento.
“Il re ombra”, alla Passerini Landi nuovo appuntamento con “Trame in biblioteca”Si terrà mercoledì 15 aprile alle ore 16, alla biblioteca Passerini Landi, il nuovo appuntamento del gruppo di lettura “Trame in biblioteca”.
Una risposta straordinaria per una serata di grande memoria e impegno civile. Ieri sera 18.5.2026 l'Aula Magna Pietro Manodori era letteralmente gremita per l'incontro-conferenza Alceste Campanile, un omicidio al centro di trame eversive. Vedere c facebook
Entrambi gli MC sono gay, dichiarati, NON vergini e hanno avuto relazioni precedenti reddit
Al via la rassegna Trame di Memoria. Donne che raccontano storie di donneGiovedì 14 maggio alle 18, presso il Vovo Pacomio di via Mazzini a Caserta, prende avvio, nell’ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri, la rassegna culturale Trame di Memoria promossa dal ... casertanews.it
Trame di borghi. appuntamento al Cinema ItaliaÈ entrato nelle fasi finali il progetto Trame di borghi - Memorie in movimento. Grazie alla sinergia di quattro realtà associative, i giovani tra i 14 e i 35 anni si sono potuti esprimere narrando ... ilrestodelcarlino.it