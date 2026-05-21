Trame di memoria appuntamento con Artemisia di Nadia Verdile

Da casertanews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna “Trame di Memoria. Donne che raccontano storie di donne”, promossa da Liberi Orizzonti APS nell’ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri, prosegue con un appuntamento dedicato all’opera di Nadia Verdile intitolata “Artemisia”. L’evento si inserisce in un ciclo di incontri che mette in evidenza narrazioni femminili e storie di donne, con un focus su grandi figure femminili e i loro contributi. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge vari protagonisti del mondo culturale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prosegue nel segno delle grandi narrazioni femminili la rassegna “Trame di Memoria. Donne che raccontano storie di donne”, promossa da Liberi Orizzonti APS nell’ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri. Il secondo appuntamento è in programma venerdì 22 maggio alle ore 17, presso la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Teatro: al Coccia doppio appuntamento con "Trame di Libertà"Riparte la stagione d'Opera 2026 del Teatro Coccia di Novara, con un doppio evento fuori abbonamento.

“Il re ombra”, alla Passerini Landi nuovo appuntamento con “Trame in biblioteca”Si terrà mercoledì 15 aprile alle ore 16, alla biblioteca Passerini Landi, il nuovo appuntamento del gruppo di lettura “Trame in biblioteca”.

Al via la rassegna Trame di Memoria. Donne che raccontano storie di donneGiovedì 14 maggio alle 18, presso il Vovo Pacomio di via Mazzini a Caserta, prende avvio, nell’ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri, la rassegna culturale Trame di Memoria promossa dal ... casertanews.it

Trame di borghi. appuntamento al Cinema ItaliaÈ entrato nelle fasi finali il progetto Trame di borghi - Memorie in movimento. Grazie alla sinergia di quattro realtà associative, i giovani tra i 14 e i 35 anni si sono potuti esprimere narrando ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web