Trame di memoria appuntamento con Artemisia di Nadia Verdile

La rassegna “Trame di Memoria. Donne che raccontano storie di donne”, promossa da Liberi Orizzonti APS nell’ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri, prosegue con un appuntamento dedicato all’opera di Nadia Verdile intitolata “Artemisia”. L’evento si inserisce in un ciclo di incontri che mette in evidenza narrazioni femminili e storie di donne, con un focus su grandi figure femminili e i loro contributi. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge vari protagonisti del mondo culturale.

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