Domenica scorsa, il CAI di Arezzo ha organizzato una giornata dedicata alla manutenzione dei sentieri nella foresta di Badia Prataglia. I volontari hanno lavorato per riparare e pulire i percorsi, contribuendo alla cura di un patrimonio naturale molto frequentato. La rete di sentieri italiana, tra le più estese in Europa, si estende per migliaia di chilometri, attraversando ambienti di grande valore storico e paesaggistico.

Arezzo, 14 aprile 2026 – L a rete sentieristica italiana, ricchissima di storia e di vita, è una delle più ampie d’Europa. Il Club Alpino Italiano ha selezionato 84mila chilometri di sentieri di questo immenso patrimonio culturale che attraversa e accomuna Alpi, Appennini e Isole e lo propone a chi pratica l’escursionismo, cioè a coloro che nel tempo sono diventati i principali fruitori dei cammini. E così anche quest’anno Il Cai Club Alpino Italiano sezione di Arezzo organizza la “Giornata nazionale dei sentieri” fissata per domenica 19 aprile nelle foreste di Badia Prataglia, sia per formare nuovi volontari addetti alla manutenzione di questa rete sia per far conoscere questo fondamentale servizio che viene offerto a tutti gli escursionisti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica la giornata dei sentieri con il Cai di Arezzo, volontari al lavoro nella foresta di Badia Prataglia

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