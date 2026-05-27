Un motociclista di 30 anni è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio in corso Kennedy a Rivoli. L'incidente si è verificato intorno alle ore 15, coinvolgendo probabilmente altri veicoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schianto fatale nel pomeriggio Dramma sulle strade di Rivoli, dove un grave incidente stradale è costato la vita a un motociclista di 30 anni. Il violento schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio in corso Kennedy, lungo il tratto che conduce verso Cascine Vica. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua moto mentre affrontava una curva, finendo fuori carreggiata e andando a impattare contro una recinzione e la vegetazione a bordo strada. Ferita gravemente la passeggera In sella con lui viaggiava anche una donna di 35 anni, rimasta gravemente ferita nell’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente a Rivoli: perde la vita un motociclista in corso Kennedy

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