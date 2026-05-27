Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in un incidente frontale avvenuto sulla strada provinciale 469, all’ingresso di Capriolo. L’incidente si è verificato lungo una curva, coinvolgendo due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di rilievo e rimuovere i mezzi coinvolti. La Polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

Capriolo (Brescia), 27 maggio 2026 – Ancora una tragedia lungo le strade del bresciano e ancora una volta il teatro dei fatti è strada provinciale 469 che collega Capriolo con San Pancrazio e Palazzolo sull’Oglio. La vittima è Kevin Bonetti, 24enne residente a Palosco in provincia di Bergamo. Il giovane, che era andato a convivere da poco, ha perso la vita in un violentissimo scontro frontale in moto all'altezza dell'ingresso del territorio comunale di Capriolo. La dinamica . Il dramma si è consumato sotto gli occhi di un suo amico, che lo stava seguendo, anche lui in sella a una moto. Secondo la prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando in direzione Capriolo quando si è scontrato frontalmente con un'auto guidata da una donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragico frontale in moto sulla curva all’ingresso di Capriolo: muore il 24enne Kevin Bonetti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vibo Valentia - Tragico incidente in moto muore giovane di 28 anni

Notizie e thread social correlati

Kevin Bonetti muore a 24 anni in moto: tragedia sulla Provinciale 469, il sogno dei motori spezzato in pochi istantiUn giovane di 24 anni ha perso la vita in un incidente sulla Provinciale 469 mentre era in sella a una moto.

Scontro tra auto e moto a Capriolo: muore un 24enne di PaloscoUn giovane di 24 anni ha perso la vita e altre quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto alle 19 di martedì 26 maggio sulla...

Si parla di: Prima la curva, poi lo schianto: il dramma di Kevin, morto in moto a 24 anni - BresciaToday.

Tragico frontale in moto sulla curva all’ingresso di Capriolo: muore il 24enne Kevin BonettiIl ragazzo, residente a Palosco in provincia di Bergamo, ha perso la vita scontrandosi con un’auto che proveniva dalla direzione opposta sotto gli occhi dell’amico che lo stava seguendo lungo la strad ... ilgiorno.it

Schianto in moto nel Bresciano: Palosco piange Kevin Bonetti, morto a 24 anniL'incidente è avvenuto martedì sera lungo la provinciale 469, nel territorio di Capriolo. Per il giovane non c'è stato nulla da fare ... bergamonews.it