Un giovane di 24 anni ha perso la vita in un incidente sulla Provinciale 469 mentre era in sella a una moto. Viveva da circa un anno a Palosco con la compagna e lavorava presso un magazzino di consegna. La passione per i motori era parte integrante della sua vita, ma l’incidente ha interrotto improvvisamente questa quotidianità. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle circostanze specifiche.

Il giovane viveva da circa un anno a Palosco con la compagna e lavorava ad Amazon. Una passione che accompagnava ogni momento della sua vita e che si è trasformata in tragedia nel giro di pochi istanti. È Kevin Bonetti, 24 anni, la vittima del grave incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 26 maggio lungo la Provinciale 469, nel territorio di Capriolo, nel Bresciano. Il giovane motociclista ha perso la vita dopo il violento impatto tra la sua moto e un’autovettura che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia. Una notizia che nelle ore successive si è diffusa rapidamente tra amici, conoscenti e colleghi, lasciando sgomento tra chi lo conosceva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Kevin Bonetti muore a 24 anni in moto: tragedia sulla Provinciale 469, il sogno dei motori spezzato in pochi istanti

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