Scontro tra auto e moto a Capriolo | muore un 24enne di Palosco

Un giovane di 24 anni ha perso la vita e altre quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto alle 19 di martedì 26 maggio sulla provinciale 469 a Capriolo. L’incidente ha coinvolto un’auto e una moto, provocando danni significativi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso.

È di un morto e quattro feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto intorno alle 19 di martedì 26 maggio lungo la provinciale 469, nel territorio di Capriolo. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni dopo lo schianto. A perdere la vita è un ragazzo di 24 anni, mentre nell’incidente sono rimaste coinvolte in totale cinque persone. Secondo quanto riportato dai dati dell’emergenza sanitaria, lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con elisoccorso da Bergamo, automedica e ambulanza. L’intervento è stato classificato in codice rosso per la gravità della situazione. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il 24enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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